كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفل وتخديره بالقاهرة

كتب – مصطفى الرماح :

نفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة نقل يُزعم أنه خطف طفلًا وجرى تخديره داخل الصندوق الخلفي للسيارة، قبل أن تتم مطاردته من قِبل الأهالي واستيقافه بمنطقة المقطم في القاهرة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الفحص الأمني كشف عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 16 من الشهر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث تصادم بين سيارة نقل يقودها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وكان برفقته أحد عمال نقل الأثاث (وهو الشخص الذي ظهر في الصندوق الخلفي بمقطع الفيديو)، وسيارة ملاكي يقودها مواطن آخر (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وذلك أثناء سير المركبتين بطريق الأوتوستراد.

وأوضح البيان، أن التصادم أسفر عن تلفيات بسيطة بالسيارة الملاكي، ليقوم قائدها بمطاردة سائق النقل واستيقافه بمساعدة بعض الأهالي، ثم انصرفوا جميعًا عقب التصالح وديًا دون تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروج تلك الادعاءات المضللة على مواقع التواصل، لما تمثله من نشر للشائعات وبث الذعر بين المواطنين دون سند من الواقع.

