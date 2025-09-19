الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفل وتخديره بالقاهرة

نفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة نقل يُزعم أنه خطف طفلًا وجرى تخديره داخل الصندوق الخلفي للسيارة، قبل أن تتم مطاردته من قِبل الأهالي واستيقافه بمنطقة المقطم في القاهرة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الفحص الأمني كشف عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 16 من الشهر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث تصادم بين سيارة نقل يقودها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وكان برفقته أحد عمال نقل الأثاث (وهو الشخص الذي ظهر في الصندوق الخلفي بمقطع الفيديو)، وسيارة ملاكي يقودها مواطن آخر (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وذلك أثناء سير المركبتين بطريق الأوتوستراد.

وأوضح البيان، أن التصادم أسفر عن تلفيات بسيطة بالسيارة الملاكي، ليقوم قائدها بمطاردة سائق النقل واستيقافه بمساعدة بعض الأهالي، ثم انصرفوا جميعًا عقب التصالح وديًا دون تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروج تلك الادعاءات المضللة على مواقع التواصل، لما تمثله من نشر للشائعات وبث الذعر بين المواطنين دون سند من الواقع.