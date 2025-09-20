قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمة من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الشباب والرياضة أنه تنفيذاً لمبادرة بداية وتحت شعار " حرفتك ...مهنتك " قامت المديرية بتنفيذ فعاليات المعرض الأول لتسويق وبيع منتجات أندية الفتيات والمرأة التابعة لإدارة العاشر من رمضان بمراكز شباب " التنمية - الأمل - النصر - الشروق - السلام - الزهور - المستقبل " .

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض إبداعات ومهارات عضوات أندية الفتاه والمرأة المشاركات، حيث تنوعت المنتجات المعروضة ما بين المشغولات اليدوية، والمنتجات الحرفية، وغيرها من المنتجات التي تعكس جودة العمل اليدوي وروح الابتكار لافتاً إلي أن المعرض شهد حضورًا مميزًا من رواد الأندية وأهالي المدينة، الذين أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات وتنوعها، مما ساهم في دعم المشارِكات معنويًا وماديًا، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهن على نطاق أوسع. كما تضمن المعرض فقرات تعريفية بأندية الفتاة والمرأة، ودورها في بناء قدرات المرأة المصرية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم والإنتاج.

الشرقية محافظ الشرقية لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية الشباب والرياضة

