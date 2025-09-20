قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار من النيابة بشأن مشاجرة الشرقية بعد تداول مقطع فيديو

قررت جهات التحقيق، سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة الشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطراف مشاجرة تم توثيقها في مقطع فيديو تم تداوله، يُظهر وقوع مشاجرة في محافظة الشرقية.

وبالفحص، تبيّن أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بين:

الطرف الأول: مالك مخبز ونجله، يستقلان دراجة نارية، مقيمان بدائرة المركز.

الطرف الثاني: بائع متجول وزوجته، يستقلان مركبة "تروسيكل"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قام الطرف الأول بسكب كمية من السولار على الخبز المتواجد بمركبة التروسيكل الخاصة بالطرف الثاني بقصد إتلافه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى الدراجة النارية والتروسيكل الظاهرين في مقطع الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.


 

