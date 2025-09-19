قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
بالصور

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

شهدت منطقة القومية بالزقازيق وتحديداً أمام سور نادي الشرقية سقوط جزء من بلكونه الدور الثالث بمنزل مكون من 6 طوابق علي سيارة ملاكي اسفل المبنى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بسقوط وانهيار جزء من بلكونة منزل بمنطقة القومية بالزقازيق علي سيارة ملاكي دون وقوع إصابات.

وبالإنتقال والفحص تبين سقوط جزء من بلكونه الدور الثالث بمنزل مكون من 6 طوابق علي سيارة ملاكي اسفل المبنى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ألفا روميو
جانب من الحادث
رولز رويس
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
