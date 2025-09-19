سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

شهدت منطقة القومية بالزقازيق وتحديداً أمام سور نادي الشرقية سقوط جزء من بلكونه الدور الثالث بمنزل مكون من 6 طوابق علي سيارة ملاكي اسفل المبنى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بسقوط وانهيار جزء من بلكونة منزل بمنطقة القومية بالزقازيق علي سيارة ملاكي دون وقوع إصابات.

وبالإنتقال والفحص تبين سقوط جزء من بلكونه الدور الثالث بمنزل مكون من 6 طوابق علي سيارة ملاكي اسفل المبنى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.