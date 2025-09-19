زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القطن

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن كيفية النهوض بمحصول القطن بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد و المهندسة منى عامر فوزى مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك بمركزي منشأة أبو عمر و الحسينية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن كيفية جنى المحسن على مرحلتين للمحافظة على المحصول وجودته حيث تتم الجنية الأولى عند تفتيح حوالى من ٥٠ : ٦٠ % من اللوز والجنية الثانية عند تفتيح باقى اللوز لافتا إلي أنه يراعى تنشير القطن المجنى فى الصباح الباكر للتخلص من الرطوبة الزائدة كما يفضل عدم استخدام عبوات من البلاستيك أو الألياف الصناعية فى حياكة الأكياس كذلك التنبيه برى الحقول عقب الجنية الأولي بحيث يصل الماء إلي النبات بالنشع مع مراعاة عدم التأخير فى الجنى لعدم تدهور التيلة.