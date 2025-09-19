قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القطن

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن كيفية النهوض بمحصول القطن بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد و المهندسة منى عامر فوزى مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك بمركزي منشأة أبو عمر و الحسينية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن كيفية جنى المحسن على مرحلتين للمحافظة على المحصول وجودته حيث تتم الجنية الأولى عند تفتيح حوالى من ٥٠ : ٦٠ % من اللوز والجنية الثانية عند تفتيح باقى اللوز لافتا إلي أنه يراعى تنشير القطن المجنى فى الصباح الباكر للتخلص من الرطوبة الزائدة كما يفضل عدم استخدام عبوات من البلاستيك أو الألياف الصناعية فى حياكة الأكياس كذلك التنبيه برى الحقول عقب الجنية الأولي بحيث يصل الماء إلي النبات بالنشع مع مراعاة عدم التأخير فى الجنى لعدم تدهور التيلة.

الشرقية محافظ الشرقية القطاع الزراعي المعاملات الزراعية الاكتفاء الذاتي

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

ختام فعاليات البرنامج الصيفي للوعي الأثري للأطفال بمتحف المركبات الملكية

كيفية تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2025

علاء عزوز: وزارة الزراعة تبنت استراتيجية لتطوير النخيل ورفع جودة التمور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

