إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل في الشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سياره ربع نقل في أخري ربع نقل أمام مفارق ابو نصار دائرة مركز القرين وتم نقل المصابين الي مستشفي القرين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
