إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل في الشرقية

حوادث

محمد الطحاوي

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سياره ربع نقل في أخري ربع نقل أمام مفارق ابو نصار دائرة مركز القرين وتم نقل المصابين الي مستشفي القرين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين يفيد استقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سياره ربع نقل في أخري ربع نقل أمام مفارق ابو نصار دائرة مركز القرين وتم نقل المصابين الي مستشفي القرين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

