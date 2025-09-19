قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم دعما للمبادرات الإنسانية

كتب – مصطفى الرماح :

نظمت مديرية أمن الشرقية حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بمشاركة عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على دعم المبادرات الإنسانية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز روح التضامن والتكافل مع المجتمع، والمساهمة في دعم بنوك الدم لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في الحالات الحرجة.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين، مثمنين الدور الإنساني الذي يقدمه رجال الشرطة من خلال مثل هذه المبادرات التي تسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية.

