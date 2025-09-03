الهلال الأحمر المصري ينظم حملة للتبرع بالدم

نظم بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري، حملة للتبرع بالدم لموظفي أحد فنادق القاهرة بمقره في كورنيش النيل، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية في دعم المرضى.

وشارك في هذه الحملات فريق طبي متخصص من بنوك دم الهلال الأحمر المصري، لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للمتبرعين، وتوعية العاملين بالفندق بالهدف الإنساني والفوائد الصحية للتبرع بالدم.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري بدأ في إنشاء بنوك الدم منذ أكثر من خمسين عامًا تزامنًا مع حرب أكتوبر سنة 1973، ويمتلك 5 بنوك للدم.

وتهدف بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى دعم دور مؤسسات الدولة الصحية المختلفة في ضمان مأمونية الدم وتوفير أكياس الدم ومشتقاته وفق أعلى معايير الجودة للحالات التي تتطلب نقل الدم.

وتعمل بنوك دم الهلال الأحمر المصري في إطار الإجراءات والضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية المطلوبة؛ لتلبية الاحتياجات المتجددة لنقل الدم سواء للمرضى أو في الحالات الطارئة بصفته جهاز مساند للدولة في الأزمات.