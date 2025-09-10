جامعة أسوان تطلق حملة للتبرع بالدم للمرة الثانية

نظمت جامعة أسوان حملة التبرع بالدم للمرة الثانية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري على التوالي لصالح مستشفيات الجامعة، بمشاركة فاعلة من طلابها، الذين أثبتوا أن روح المبادرة والعطاء جزء أصيل من هويتهم الجامعية والوطنية.

وشهد فعاليات الحملة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والتي أُقيمت تحت رعايته، وبإشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة، والمقدم ا.ح أحمد حتاته مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وشارك في الحملة نحو 30 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، خضعوا لفحوصات أولية شملت قياس نسبة الهيموجلوبين ومستوى الحموضة والوزن، لضمان توافر الشروط الصحية اللازمة للتبرع، فيما تقرر تأجيل تبرع ثلاثة طلاب لحين استيفاء الشروط المطلوبة.

حملة التبرع بالدم



وأضاف الدكتور لؤي نصرت إن التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي، بل هو سلوك حضاري ورسالة تضامن حقيقية، وطلابنا اليوم يجسدون أروع صور الانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم. كل كيس دم يتم التبرع به هو أمل جديد يُهدى لمريض، وامتداد لرسالة الجامعة في خدمة الإنسان والمجتمع."

أشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بالإقبال الملحوظ والتنظيم الجيد الذي شهدته الحملة، مؤكدًا على أهمية ترسيخ مفاهيم المواطنة الفاعلة والعمل التطوعي بين طلاب الجامعة، من خلال المشاركة المستمرة في المبادرات الوطنية والإنسانية، التي تترك أثرًا ملموسًا في حياة الآخرين.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المستشفيات الجامعية بأكياس الدم اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، خاصة الحالات الحرجة ومرضى القلب من الأطفال، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في دعم كل ما من شأنه خدمة المجتمع المحلي والوطني على حد سواء.