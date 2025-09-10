قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
مرصد الأزهر يدين وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس ويؤكد: اعتداءات خطيرة تهدد السلم المجتمعي
وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية
التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان
غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة أسوان تطلق حملة للتبرع بالدم للمرة الثانية

جامعة أسوان
جامعة أسوان

نظمت جامعة أسوان حملة التبرع بالدم للمرة الثانية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري على التوالي لصالح مستشفيات الجامعة، بمشاركة فاعلة من طلابها، الذين أثبتوا أن روح المبادرة والعطاء جزء أصيل من هويتهم الجامعية والوطنية.

وشهد فعاليات الحملة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والتي أُقيمت تحت رعايته، وبإشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة، والمقدم ا.ح أحمد حتاته مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وشارك في الحملة نحو 30 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، خضعوا لفحوصات أولية شملت قياس نسبة الهيموجلوبين ومستوى الحموضة والوزن، لضمان توافر الشروط الصحية اللازمة للتبرع، فيما تقرر تأجيل تبرع ثلاثة طلاب لحين استيفاء الشروط المطلوبة.

حملة التبرع بالدم 


وأضاف الدكتور لؤي نصرت إن التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي، بل هو سلوك حضاري ورسالة تضامن حقيقية، وطلابنا اليوم يجسدون أروع صور الانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم. كل كيس دم يتم التبرع به هو أمل جديد يُهدى لمريض، وامتداد لرسالة الجامعة في خدمة الإنسان والمجتمع."

أشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بالإقبال الملحوظ والتنظيم الجيد الذي شهدته الحملة، مؤكدًا على أهمية ترسيخ مفاهيم المواطنة الفاعلة والعمل التطوعي بين طلاب الجامعة، من خلال المشاركة المستمرة في المبادرات الوطنية والإنسانية، التي تترك أثرًا ملموسًا في حياة الآخرين.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المستشفيات الجامعية بأكياس الدم اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، خاصة الحالات الحرجة ومرضى القلب من الأطفال، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في دعم كل ما من شأنه خدمة المجتمع المحلي والوطني على حد سواء.

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

المهندسين تكرم 1077 من خريجي برامج المشروعات الاحترافية وإدارة المخاطر

المهندسين تكرم 1077 من خريجي برامج المشروعات الاحترافية وإدارة المخاطر

عبدالصمد ماهر

وزير الصحة يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة تطوير هيكل الوزارة

محاضرة مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

