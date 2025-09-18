أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصان) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة مركزى شرطة "ثان الزقازيق ، الزقازيق" بالشرقية ، حيث يقوما بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بهما بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

الداخلية: ضبط شخصين لإدارة محطة بث تلفزيوني بالشرقية

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها وأمكن ضبط (مالكى ومديرى الشبكة) ، وبحوزتهما ( عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة –وحدة معالجة مركزية - 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.