إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ البحيرة

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي أمام شركة المياه، اتجاه الإسكندرية، بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة شفر وسيارة ميكروباص، بالطريق الدولي أمام شركة المياه اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: حسام جابر محمود، 30 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إبراهيم جابر محمود، 37 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، محمد رمضان محمد، 30 عاما، كدمات بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وجميعهم مقيمون مركز أبو حمص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.