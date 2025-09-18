اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخر خلال تشييع جنازة بالبحيرة

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، وحسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل كهربائي وإصابة آخر من أبناء عمومته في أثناء تشييع جنازة قريب لهم داخل المقابر بكفر الدوار.

وقررت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 12 أغسطس الماضي، إحالة أوراق المتهم بقتل كهربائي وإصابة آخر لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهم الهارب “أ. س”، وتأجيل النطق بالحكم على شقيقه “ت. س"، شريكه في ارتكاب الجريمة، لذات الجلسة.

يشار إلى أن مقابر الكدوة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شهدت في فبراير 2025 جريمة قتل بشعة راح ضحيتها كهربائي سيارات وأصيب سائق بإصابات خطيرة، تعدى عليهما أبناء عمومتهما أثناء مشاركتهما في جنازة قريب لهم، بسبب خلافات عائلية.

وتمكن ضباط مباحث قسم كفر الدوار من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما تمكن الثاني من الهرب، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق.

تلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بوقوع مشاجرة بمقابر الكدوة بين أبناء عمومة بقسم كفر الدوار ووجود متوفي ومصاب.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة على يوسف خليل، 45 عاما، كهربائي سيارات، وإصابة أحمد حلمى خليل، 24 عاما، سائق، ومقيمان بولس دائرة القسم.

وتبين من التحريات الأولية سابقة وجود خلافات عائلية بين المجنى عليهما وأبناء عمومتهما كل من:- تامر سعيد على حسن خليل، وأحمد سعيد على حسن خليل، حيث قام المتهمان بالتربص بهما أثناء قيامهما بالتواجد فى مقابر الكدوة لتشييع جنازة قريب لهما وأنهالا عليهما بالضرب حتى توفي أحدهما وفر المتهمين هاربين.

تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكن ضباط مباحث قسم كفر الدوار من القبض على المتهم “ت. س”، بينما تمكن المتهم الثانى “أ. س” من الهرب.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وقيام شقيقه الهارب بقتل المجنى عليه.