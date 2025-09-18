قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
محافظات

تكثيف التوعية البيئية| خطة عاجلة لمواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

وجّهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تفعيل خطة عاجلة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية ، مؤكدة على ضرورة تكثيف التوعية البيئية من خلال الرائدات الريفيات والميسرات والأوقاف والأزهر والكنيسة للتعريف بمخاطر حرق قش الأرز .

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورحازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و أسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والإدارات المعنية

حيث تضمنت الخطة  تشجيع المزارعين على عدم حرق قش الأرز واستغلاله اقتصادياً والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان بيئة نظيفة وآمنة وتنفيذ خطة عاجلة قصيرة المدى لمواجهة السحابة السوداء بالتوازي مع خطة مستدامة طويلة الأجل لتحسين جودة الهواء مع تعميم التجارب الناجحة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث خاصة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة على الصناعات الصغيرة مثل مكامير الفحم والمسابك وقمائن الطوب وتكثيف التوعية البيئية من خلال لقاءات مباشرة مع المزارعين وورش عمل للمستثمرين لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى المحافظات لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية والمتابعة اليومية من غرفة عمليات المحافظة لعرض تقارير الأداء.

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

باسل عادل رئيس حزب الوعي

الوعي يؤكد أهمية إطلاق تحرك برلماني عالمي منظم لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة محطة تاريخية تعكس قوة العلاقات الثنائية

الإيجار القديم- أرشيفية

التزامات مالية وزمنية صارمة على المستفيدين من تخصيص وحدات الإيجار القديم

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

