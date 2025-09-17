محافظة البحيرة تكرّم شهداء الوطن بإطلاق أسمائهم على منشآت تعليمية وصحية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن تخليد ذكرى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل يُعد واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا، فهم من قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً لعزة وكرامة وطنهم، مشيرة إلى أن إطلاق أسمائهم على المنشآت التعليمية والصحية يُعد تكريمًا مستحقًا لهم وتقديرًا لتضحياتهم العظيمة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافى السكرتير العام، وأسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية والادارات المعنية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على إطلاق أسماء اثنين من الشهداء على مدرسة ووحدة صحية، وذلك على النحو التالي:

إطلاق اسم الشهيد عيد صابر السعداوي إبراهيم على مدرسة كفر دمتيوه الإعدادية بقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة.

إطلاق اسم الشهيد رضا محمد سيد أحمد حشيش على الوحدة الصحية بقرية أبو منجوج بمركز شبراخيت.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على تخليد أسماء الشهداء ، وترسيخ قيم التضحية والفداء في نفوس الأجيال القادمة، تأكيدًا على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجلها.