بتكلفة 2 مليار جنيه.. البحيرة تحتفل بعيدها القومي هذا العام بـ45 مشروعًا جديدًا

استهلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الجلسة الرابعة لعام 2025 بتقديم أسمى التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولشعب مصر العظيم وأبناء محافظة البحيرة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، والمتزامن هذا العام مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد واحتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة التي ستظل رمزًا للعزة والكرامة والفداء.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، والأستاذ أسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية

وأكدت المحافظ أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تمثل دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل من أجل خدمة المواطن البحراوي ، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة كانت ولا تزال جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض المحافظة هو نتاج دعم القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن البحيرة تحتفل بعيدها القومي هذا العام بـ 45 مشروعًا جديدًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت المحافظ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت قيمتها مليار و358 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسب إنجاز المشروعات الجارية في البنية التحتية والخدمات الحيوية، والتي تعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها المحافظة.

هذا وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر على أن محافظة البحيرة تسير بخطى واثقة على درب التنمية الشاملة والمستدامة، لتظل رمزًا للإرادة والعمل والعطاء، وركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة.