إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تنفيذ 10 مشروعات تعليمية بتكلفة 300 مليون جنيه بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة في شتى القطاعات والمجالات، وفي مقدمتها قطاع الأبنية التعليمية، الذي يشهد هذا العام قفزة نوعية من خلال تنفيذ 10 مشروعات تعليمية جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه، شملت عدداً من المدارس في مختلف المراكز والمدن.

يأتي ذلك في ذكرى العيد القومي لمحافظة البحيرة، والذي يأتي تخليدًا لملحمة رشيد الخالدة وانتصار أبنائها على حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧م.

وتواصل المحافظة مسيرة إنجازاتها وتضيف هذا العام صفحة جديدة مشرّفة من العمل والعطاء، تحت رعاية ودعم القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتستعد المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، التي تم إنشاؤها بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، لتكون منارة علمية جديدة تواكب التطور العلمي الحديث، وتحتضن العقول النابغة والمتميزة من أبناء المحافظة، في خطوة رائدة تعكس اهتمام الدولة بالعلم والابتكار ورعاية الموهوبين.

وتضمنت المشروعات التعليمية المنفذة هذا العام كلاً من مدرسة حليص ت .أ بكفر الدوار ومدرسة شهاب الدين الابتدائية برشيد ومدرسة عزبة صبحي ت.أ بإيتاي البارود ومدرسة السيدة راضية الابتدائية المشتركة بكوم حمادة و مدرسة الحجر المحروق الإعدادية بالدلنجات ومدرسة فؤاد الجعبرى ب المشتركة بالدلنجات ومدرسة عزبة السقا ت.أ  بالدلنجات ومدرسة علي حميدة البنا ت.أ بالمحمودية ومدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بالتحرير.

وأكدت محافظ البحيرة أن قطاع التعليم يشهد طفرة حقيقية بالمحافظة في ظل ما يتم من مشروعات تطوير وبناء مدارس جديدة وتوسعات وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المدارس القائمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية.

البحيرة محافظة البحيرة مشروعات تعلمية

