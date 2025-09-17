الكشف على 1420 مواطنا من خلال العيادة المتنقلة بشاطئ إدكو بالبحيرة

أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالجهود المتميزة التي بذلها فريق القوافل الطبية بمديرية الصحة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين في مواقع التجمعات، وتوسيع نطاق الخدمة لتصل إليهم في أماكنهم، خاصة خلال موسم الصيف.

وشهدت العيادة الطبية المتنقلة، التي تمركزت أمام شاطئ إدكو منذ بداية يوليو وحتى 12 سبتمبر، إقبالًا واسعًا من المواطنين والمصطافين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على (1420) مواطنًا، وتقديم العلاج المناسب لهم بالمجان.

كما شملت الخدمات المقدمة غيار الجروح، وتركيب المحاليل، وقياس الضغط والسكر لـ(179) حالة، بالإضافة إلى إحالة بعض الحالات التي تطلبت متابعة متخصصة إلى المستشفيات.

وجاءت هذه الجهود ضمن عمل يومي مكثف خلال فترة التمركز، من الساعة 2 ظهرًا وحتى 9 مساءً، بوجود طبيب أخصائي وفريق تمريض مدرب على أعمال الطوارئ، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العيادة.

وتؤكد محافظة البحيرة على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات النوعية التي تقدم خدمات طبية لائقة بالمواطنين، وتعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية والخدمات المقدمة من الدولة.