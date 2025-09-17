تعليم البحيرة تبحث استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء بمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين العموم والأوائل ومديري المراحل والتنسيقات، وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي، والتأكيد على الالتزام بتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأهم هذه التعليمات ضمان سير العملية التعليمية بشكل فعال وناجح، حيث تم مناقشة القرارات الوزارية ولائحة الانضباط المدرسي وتفعيل مجموعات التقوية المدرسية، والتأكيد على دور لجنة الجودة المُشكَّلة بقرار الوزير لمتابعة الفاعلية التعليمية داخل الفصول وإعداد التقارير المطلوبة.

وكذلك تجهيز القوائم والجداول وسد العجز من المعلمين، وسرعة توزيع وإدراج المعلمين المساعدين الجدد في الجداول المدرسية بالمدرسة التي تم توزيعهم عليها، وإعداد قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيًا، وتوزيع خطة المناهج الدراسية.

بالإضافة إلى الاطمئنان على استكمال توزيع الكتب الدراسية، وتوزيع معلمي الحصة لسد العجز بالتنسيق مع موجهي المواد الدراسية، وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للتقييمات، ومتابعة قياس مستوى الطلاب في بداية العام الدراسي، ووضع برامج علاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادًا لانطلاق الدراسة، والتي تمثلت في تعليمات إدارية وتنظيمية ومهام تربوية وتعليمية تم إيصالها لمديري الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، كتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة على الوجه الأكمل، وتجهيز المباني المدرسية في إطار حضاري منسق من خلال تشجير وتجميل الأفنية، في سبيل ظهور المؤسسات التعليمية بشكل جميل مبهج، يساهم في توفير بيئة تعليمية ترسخ مفهوم النظافة كسلوك حضاري في نفوس الطلاب.