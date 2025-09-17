السيطرة على حريق نشب بمطعم شهير بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم شيف شهير بمنطقة السوق بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجارى حصر الخسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بأحد المطاعم بوسط مدينة أبو حمص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد سيارات الإطفاء والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم عمل كردون حول مكان الحريق لمنع امتداده للاماكن المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمحلات المجاورة، وجار حصر الخسائر، وتحرير محضر بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.