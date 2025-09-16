قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب تروسيكل بطريق العدالة بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 12 شخصاً بجروح وكدمات متفرقة من الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق العدالة بعد الدولي إتجاه الضبعة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم ،وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون التخصصي 12 شخصاً مصابين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بنطاق ذات المركز،  وجار تقديم الخدمات الطبية، وحرر محضر بالواقعة.

أسفر الحادث إصابة كل من:- أحمد عيد سيد عبد التواب، 28 عاما، أحمد محمد عبدالحليم، 23 عاما، مصطفى رجب طه، 20 عاما، يوسف عيد محمود، 14 عاما، أمين خالد أمين، 16 عاما، آدم محمود زكي، 24 عاما، أحمد ضيف على، 13 عاما، محمد ضيف على، 15 عاما، يوسف محمود زكى، 17 عاما، كريم مكرم عبدالعاطي، 15 عاما، أحمد رجب طه، 14 عاما، يوسف مصطفى طه، 17 عاما، جميعهم مقيمين محافظتي بني سويف والفيوم ومصابين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

