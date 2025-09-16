حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور

شهد طريق أبو المطامير - دمنهور، في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، انقلبت أحدهما في مياه الترعة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ربع نقل، بطريق أبو المطامير- دمنهور، أمام قرية كفر الواق التابعة لمركز حوش عيسى.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وعدد 2 لودر من الوحدة المحلية لمركز حوش عيسي لرفع أثار الحادث، وتبين إصابة محمد عباس حسين ناصر،42 عاما، مقيم مركز بسيون بمحافظة الغربية، اشتباه كسر بالساق اليمني، وتم نقله إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.