لمناقشة الطبيب الشرعي.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالبحيرة لجلسة 15 أكتوبر

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور، لجلسة 15 أكتوبر المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي، ومناقشة ضابط الواقعة، وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم،

وكانت قرية الشوكة الحاجر التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مأساوية، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء بالضرب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح على إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب للوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.