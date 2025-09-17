اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات أسرية بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة الحاجر بمركز دمنهور.



كانت قرية الشوكة الحاجر التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مأساوية، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء بالضرب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح، إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب للوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.