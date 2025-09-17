محافظ البحيرة: جاهزية 4022 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة

أكدت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشيرة إلى أن المحافظة تضم 4022 مدرسة جاهزة لاستقبال ما يقرب مليون و139 ألف طالب وطالبة.



وأشارت محافظ البحيرة - خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة - إلى أنه تم إضافة 37 مدرسة جديدة هذا العام بإجمالي 585 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى صيانة 89 مدرسة، وجارٍ استكمال الصيانة بـ 198 مدرسة أخرى.



وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة، وتوفير الأثاث والمستلزمات التعليمية، ورفع كفاءة محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، إلى جانب متابعة جاهزية المواقف ومنظومة النقل وضمان التزام سيارات السيرفيس بخطوط السير المحددة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في بيئة آمنة ومحفزة.

