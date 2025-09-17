تموين البحيرة: ضبط 520 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأسواق، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات وتوجيه الضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم ،، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين بالبحيرة ، بتنفيذ حملة مكبرة بالنوبارية استمرت على مدار 18 ساعة بقيادة محمد رجب هدية وبالتنسيق مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط

520 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق ، وذلك أثناء نقلها على 4 سيارات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو المتاجرة بها في السوق السوداء، حفاظاً على حق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.