في حملات مكثفة.. إزالة 17 حالة تعد بالبحيرة

واصلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27، عن إزالة 17 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1470 م².

ووجهت محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية ، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، والعمل على إزالتها في مهدها تأكيدًا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.