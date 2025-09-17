قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيواء اللاجئين بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة .. تفاصيل
أكثر من 79 ألف مستوطن يغادرون إسرائيل خلال عام
دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو بهدف وأسيست لـ صلاح
اعرف نتيجتك من هنا .. الاستعلام عن نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2025
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة : جاهزية 4022 مدرسة لاستقبال مليون و139 ألف طالب وطالبة بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ، على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 ، مشيرة إلى أن المحافظة تضم 4022 مدرسة جاهزة لاستقبال ما يقرب من مليون و139 ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور حازم الديب  نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و أسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والإدارات المعنية

وأشارت محافظ البحيرة أنه تم اضافة 37 مدرسة جديدة هذا العام بإجمالي 585 فصلًا دراسيًا ، بالإضافة إلى صيانة 89 مدرسة وجارٍ استكمال الصيانة بـ 198 مدرسة أخرى

وشددت المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة، وتوفير الأثاث والمستلزمات التعليمية، ورفع كفاءة محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، إلى جانب متابعة جاهزية المواقف ومنظومة النقل وضمان التزام سيارات السيرفيس بخطوط السير المحددة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في بيئة آمنة ومحفزة.

البحيرة محافظ البحيرة الإستعداد للمدارس تعليم البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

بعد قرار الفيدرالي.. هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

حركة تغييرات ضخمة بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

جانب من اللقاء

وزير الاستثمار يلتقى السفير الإيطالي بالقاهرة ووفد شركة تكنوكاب لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد