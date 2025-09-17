محافظ البحيرة : جاهزية 4022 مدرسة لاستقبال مليون و139 ألف طالب وطالبة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ، على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 ، مشيرة إلى أن المحافظة تضم 4022 مدرسة جاهزة لاستقبال ما يقرب من مليون و139 ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و أسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والإدارات المعنية

وأشارت محافظ البحيرة أنه تم اضافة 37 مدرسة جديدة هذا العام بإجمالي 585 فصلًا دراسيًا ، بالإضافة إلى صيانة 89 مدرسة وجارٍ استكمال الصيانة بـ 198 مدرسة أخرى

وشددت المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة، وتوفير الأثاث والمستلزمات التعليمية، ورفع كفاءة محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، إلى جانب متابعة جاهزية المواقف ومنظومة النقل وضمان التزام سيارات السيرفيس بخطوط السير المحددة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في بيئة آمنة ومحفزة.