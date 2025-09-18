البحيرة.. وضع اللمسات الأخيرة لميدان إدكو كرمز حضاري يجسد هوية المدينة

تواصل محافظة البحيرة مسيرة التنمية والإنجازات بافتتاح مشروعات خدمية وتنموية جديدة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري لمدنها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة على موعد مع إفتتاح ٤٥ مشروع في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل مشروعاتها التنموية.

وضمن تلك المشروعات يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على ميدان إدكو، تمهيدًا لافتتاحه ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة.

ويُعد الميدان علامة حضارية مميزة تجسد هوية المدينة وتاريخها العريق، وتشكل لوحة فنية متكاملة تجمع بين الأصالة والتراث من جهة، والتنمية والعمل من جهة أخرى، ليغدو رمزًا بارزًا لمدينة إدكو ومعلَمًا حضاريًا يليق بمكانتها داخل محافظة البحيرة.

ويتضمن الميدان تمثال ضخم صُمم بدقة ليُعبّر عن الأصالة والتنمية في آنٍ واحد، حيث اجتمعت فيه الرموز الزراعية، الصناعية، التاريخية، الثقافية والبحرية التي تميز المدينة، وهي النخيل الشامخ في قمة التمثال، يرمز إلى الزراعة وخصوبة الأرض، وسنابل القمح والعجلة المسننة تعكسان الترابط بين النشاط الزراعي والصناعي.

كما يتوسط التمثال مجسم قلعة رشيد، في إشارة إلى التاريخ والمعالم الأثرية التي تربط إدكو بمدن المحافظة الأخرى، وتظهر في التصميم المراكب البحرية، كتجسيد لعمل جزء كبير من أهل المدينة في مهنة الصيد وارتباط إدكو بالبحر كأحد أهم مواردها.

وتزين التمثال زخارف هندسية عربية وإسلامية تعكس العمق الثقافي والحضاري للمنطقة، أما القاعدة فقد زُخرفت بنقوش فنية مستوحاة من البحر والأنشطة الطبيعية التي تميز موقع المدينة الساحلي.

ويأتي المشروع ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة الميادين وتطوير المظهر العام للمدن، بما يسهم في تعزيز الهوية البصرية لمراكز المحافظة، ويرتبط في الوقت نفسه بتاريخها وواقعها التنموي، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة للبناء والتطوير.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تستعد لافتتاح 45 مشروعًا جديدًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه، تشمل عددًا من القطاعات الحيوية.

وأضافت أن البحيرة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات ونوعية الخدمات، وذلك في ظل الدعم الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ساهمت تلك المشروعات في رفع جودة الحياة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين على مستوى المحافظة.