قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
اتفاقية دفاع شاملة بين السعودية وباكستان تشمل جميع الوسائل العسكرية | تقرير
مقدرتش أستحمل.. إيناس مكي تكشف تفاصيل انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج
الخطيب يبدأ ترتيبات الانتخابات المقبلة للأهلي.. هل سيترشح؟
النحاس مستمر.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع فيتوريا
انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21
تفاصيل جولة الرئيس السيسي وقرينته وملك وملكة إسبانيا في منطقة الأهرامات
هل كانت أمريكا على علم بالضربة الإسرائيلية؟.. خالد أبو بكر يكشف
بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحيرة.. وضع اللمسات الأخيرة لميدان إدكو كرمز حضاري يجسد هوية المدينة

مدينة إدكو بالبحيرة
مدينة إدكو بالبحيرة
ساندي رضا

تواصل محافظة البحيرة مسيرة التنمية والإنجازات بافتتاح مشروعات خدمية وتنموية جديدة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري لمدنها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة على موعد مع إفتتاح ٤٥ مشروع في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل مشروعاتها التنموية.

وضمن تلك المشروعات يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على ميدان إدكو، تمهيدًا لافتتاحه ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة.

ويُعد الميدان علامة حضارية مميزة تجسد هوية المدينة وتاريخها العريق، وتشكل لوحة فنية متكاملة تجمع بين الأصالة والتراث من جهة، والتنمية والعمل من جهة أخرى، ليغدو رمزًا بارزًا لمدينة إدكو ومعلَمًا حضاريًا يليق بمكانتها داخل محافظة البحيرة.

ويتضمن الميدان تمثال ضخم صُمم بدقة ليُعبّر عن الأصالة والتنمية في آنٍ واحد، حيث اجتمعت فيه الرموز الزراعية، الصناعية، التاريخية، الثقافية والبحرية التي تميز المدينة، وهي النخيل الشامخ في قمة التمثال، يرمز إلى الزراعة وخصوبة الأرض، وسنابل القمح والعجلة المسننة تعكسان الترابط بين النشاط الزراعي والصناعي.

كما يتوسط التمثال مجسم قلعة رشيد، في إشارة إلى التاريخ والمعالم الأثرية التي تربط إدكو بمدن المحافظة الأخرى، وتظهر في التصميم المراكب البحرية، كتجسيد لعمل جزء كبير من أهل المدينة في مهنة الصيد وارتباط إدكو بالبحر كأحد أهم مواردها.

وتزين التمثال زخارف هندسية عربية وإسلامية تعكس العمق الثقافي والحضاري للمنطقة، أما القاعدة فقد زُخرفت بنقوش فنية مستوحاة من البحر والأنشطة الطبيعية التي تميز موقع المدينة الساحلي.

ويأتي المشروع ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة الميادين وتطوير المظهر العام للمدن، بما يسهم في تعزيز الهوية البصرية لمراكز المحافظة، ويرتبط في الوقت نفسه بتاريخها وواقعها التنموي، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة للبناء والتطوير.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تستعد لافتتاح 45 مشروعًا جديدًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه، تشمل عددًا من القطاعات الحيوية.

وأضافت أن البحيرة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات ونوعية الخدمات، وذلك في ظل الدعم الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ساهمت تلك المشروعات في رفع جودة الحياة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين على مستوى المحافظة.

البحيرة مدينة إدكو بالبحيرة محافظة البحيرة مشاريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ترشيحاتنا

امام عاشور

الغندور: يا ترى كيف سيرد الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور؟

محمد صلاح

بداية رائعة.. ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح ورفاقه بعد الفوز على أتليتكو

غزل المحلة

أخطاء فادحة.. غزل المحلة يصدر بيانا ضد قرارات حكم مباراة المصري

بالصور

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد