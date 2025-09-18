قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الخميس، بإعدام المتهم الهارب أحمد سعيد علي حسن خليل، والسجن المؤبد حضورياً لشقيقه تامر سعيد علي حسن خليل "شريكه في ارتكاب الجريمة"، لاتهامهما بقتل كهربائي وإصابة آخر بإصابات بالغة من أبناء عمومتهما أثناء تشييع جنازة قريب لهم داخل المقابر بكفر الدوار.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، وحسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 12 أغسطس الماضي، قد قررت إحالة أوراق المتهم الهارب أحمد سعيد علي حسن خليل إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه، وتأجيل النطق بالحكم على شقيقه تامر سعيد علي حسن خليل "شريكه في ارتكاب الجريمة" لذات الجلسة.

يُشار إلى أن مقابر الكدوة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة قد شهدت، في فبراير 2025، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها كهربائي سيارات، وأُصيب سائق بإصابات خطيرة بعد أن اعتدى عليهما أبناء عمومتهما أثناء مشاركتهما في جنازة قريب لهما، بسبب خلافات عائلية.

وتمكّن ضباط مباحث قسم كفر الدوار من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما تمكن الثاني من الهرب، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

وتلقى مدير أمن البحيرة بلاغًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بوقوع مشاجرة بمقابر الكدوة بين أبناء عمومة، نتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى موقع الحادث، وتبين وفاة علي يوسف خليل (45 عامًا) كهربائي سيارات، وإصابة أحمد حلمي خليل (24 عامًا) سائق، ومقيمان بمنطقة بولس بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات عائلية سابقة بين المجني عليهما وأبناء عمومتهما: تامر سعيد علي حسن خليل، وأحمد سعيد علي حسن خليل، حيث قام المتهمان بالتربص بهما أثناء وجودهما في مقابر الكدوة لتشييع جنازة قريب لهما، واعتديا عليهما بالضرب حتى توفي أحدهما وفرّ المتهمان هاربين.

تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق. وتمكّن ضباط المباحث من القبض على المتهم تامر سعيد علي حسن خليل، بينما ظل شقيقه أحمد سعيد علي حسن خليل هاربًا. وبمواجهة المتهم المقبوض عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أن شقيقه الهارب هو من قام بقتل المجني عليه.

البحيرة كفر الدوار جنايات دمنهور محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصل إلى 15%| موعد المراجعة الدورية لتحريك أسعار المنتجات البترولية.. خبير يوضح

صورة أرشيفية

تصعيد إسرائيلي مستمر على غزة واستهداف مكثّف للمدنيين ومناطق النزوح

صورة أرشيفية

خبير: تقليل توتر طلاب الثانوية يبدأ من دعم الأهل وتنظيم الوقت

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد