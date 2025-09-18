الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الخميس، بإعدام المتهم الهارب أحمد سعيد علي حسن خليل، والسجن المؤبد حضورياً لشقيقه تامر سعيد علي حسن خليل "شريكه في ارتكاب الجريمة"، لاتهامهما بقتل كهربائي وإصابة آخر بإصابات بالغة من أبناء عمومتهما أثناء تشييع جنازة قريب لهم داخل المقابر بكفر الدوار.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، وحسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 12 أغسطس الماضي، قد قررت إحالة أوراق المتهم الهارب أحمد سعيد علي حسن خليل إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه، وتأجيل النطق بالحكم على شقيقه تامر سعيد علي حسن خليل "شريكه في ارتكاب الجريمة" لذات الجلسة.

يُشار إلى أن مقابر الكدوة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة قد شهدت، في فبراير 2025، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها كهربائي سيارات، وأُصيب سائق بإصابات خطيرة بعد أن اعتدى عليهما أبناء عمومتهما أثناء مشاركتهما في جنازة قريب لهما، بسبب خلافات عائلية.

وتمكّن ضباط مباحث قسم كفر الدوار من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما تمكن الثاني من الهرب، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

وتلقى مدير أمن البحيرة بلاغًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بوقوع مشاجرة بمقابر الكدوة بين أبناء عمومة، نتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر.

انتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى موقع الحادث، وتبين وفاة علي يوسف خليل (45 عامًا) كهربائي سيارات، وإصابة أحمد حلمي خليل (24 عامًا) سائق، ومقيمان بمنطقة بولس بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات عائلية سابقة بين المجني عليهما وأبناء عمومتهما: تامر سعيد علي حسن خليل، وأحمد سعيد علي حسن خليل، حيث قام المتهمان بالتربص بهما أثناء وجودهما في مقابر الكدوة لتشييع جنازة قريب لهما، واعتديا عليهما بالضرب حتى توفي أحدهما وفرّ المتهمان هاربين.

تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق. وتمكّن ضباط المباحث من القبض على المتهم تامر سعيد علي حسن خليل، بينما ظل شقيقه أحمد سعيد علي حسن خليل هاربًا. وبمواجهة المتهم المقبوض عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أن شقيقه الهارب هو من قام بقتل المجني عليه.