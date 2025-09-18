الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بحوزة أحدهما سلاح أبيض بالشرقية.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول: عامل، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان: أحد الأشخاص، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، لخلافات بينهما حول الجيرة، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابها لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.