الداخلية تضبط 98604 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، في إطار مكافحة المخالفات المرورية على الطرق المختلفة حفاظا على أرواح المواطنين وفي إطار ضبط المخالفات المرورية.

الداخلية تضبط 98604 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (98604) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (2090) سائق تبين إيجابية عدد (116) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1088) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (166) سائق تبين إيجابية عدد (9) حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (13) حكم كما تم التحفظ على عدد (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

