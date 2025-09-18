استغلوا أحلام الشباب.. سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين راغبي السفر للعمل خارج البلاد، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بالغربية.

سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج في الغربية

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 4 أشخاص بتضررهم من شخصين، للنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وعثر بحوزتهما على (جهاز لاب توب، 4 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" – مستندات وأوراق خاصة براغبي السفر)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.