ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية وفتح الباب الأمامى للسيارة حال سيره فى موكب زفاف بالمنوفية مما تسبب فى الإصطدام بإحدى السيارات .

الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال إحتفاله بزفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.