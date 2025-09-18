بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة جزار بالشرقية

مع الحفاظ على مضمونه وصياغته الرسمية:

تصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها على المتهم بقتل جزار بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد إحالته إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وبسكرتارية وائل عبد المنعم.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 فبراير الماضي، حين أحالت النيابة العامة المتهم "جمال. أ. ف. ع" (35 عامًا)، جزارًا ومقيمًا بقرية أولاد فضل بدائرة مركز شرطة أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه "حاتم محمد صابر" (48 عامًا)، والمقيم بقرية كفر الجندي بدائرة المركز ذاته، إثر خلافات سابقة بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمته عمدًا مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض أدوات (شومة وسكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا بتواجده فيه. وما إن ظفر به حتى باغته بضربة على رأسه باستخدام الشومة، ثم انهال عليه طعنًا بالسكين في الجانب الأيسر من البطن، قاصدًا قتله، فأحدث به إصابات أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أخفى السلاح بحوزته، ثم توجه لمقابلة المجني عليه، وما إن سنحت له الفرصة حتى عاجله بضربة على رأسه، وأتبعها بعدة طعنات نافذة بالجانب الأيسر من البطن، أحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات، وبعد صدور إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.