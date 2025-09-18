كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أخطر مزور للعملات الأجنبية في الجيزة فى إطار مكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (عملات أجنبية "مقلدة" – مبلغ مالى - الأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى) .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.