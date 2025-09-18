الداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 12 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مراقبة الأسواق وضبط قضايا الإتجار في العملات الأجنبية إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

الداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات بـ 12 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (12 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

