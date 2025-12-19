قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي ويلتقي بالمواطنين

أدى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، بحضور اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك وسط حضور كثيف من أبناء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتأتي مشاركة محافظ الغربية في أداء صلاة الجمعة في إطار نهجه المستمر بالتواجد بين المواطنين، وحرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، انطلاقًا من قناعته بأن العمل التنفيذي الحقيقي يبدأ من الشارع، وأن الاستماع الجيد للمواطنين هو الأساس في تحديد أولويات العمل ووضع حلول واقعية لمشكلاتهم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعقب انتهاء الصلاة، حرص اللواء أشرف الجندي على لقاء المواطنين بساحة المسجد، حيث دار حوار مباشر معهم استمع خلاله إلى عدد من الشكاوى والمقترحات التي تمس احتياجاتهم اليومية، ووجّه على الفور بدراسة ما تم طرحه والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدًا ضرورة سرعة التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر القانونية المتاحة.

تحسين جوده الحياة 

وأكد محافظ الغربية أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل بالمحافظة، مشددًا على أن تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لا يتحقق إلا من خلال المتابعة الميدانية الجادة، والوقوف على المشكلات من أرض الواقع، بعيدًا عن التقارير المكتبية.

وقال اللواء أشرف الجندي:نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية وأساس أي نجاح، والاستماع إلى المواطنين واجب قبل أن يكون مسؤولية، فكل صوت يُعبّر عن احتياج حقيقي نسعى للتعامل معه بكل جدية، وبما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

وأضاف محافظ الغربية ،نعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات، ونواصل تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياة المواطنين، مع التأكيد الدائم على أن باب المحافظة مفتوح، وأن التواصل مع المواطن نهج ثابت وليس مرتبطًا بوقت أو مناسبة.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لتواجد محافظ الغربية بينهم وحرصه على الاستماع لمشكلاتهم بشكل مباشر، مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم، ويعزز شعورهم بأن هناك متابعة جادة وسعيًا حقيقيًا لتحسين مستوى الخدمات على أرض المحافظة.

وفي ختام اللقاء، شدد اللواء أشرف الجندي على أن هناك توجيهات واضحة لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن رضا المواطن يظل الهدف الأسمى لكل الجهود التي تبذلها محافظة الغربية.

