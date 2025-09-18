بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة ويتوافد عليه مجموعة من الأشخاص بقصد الشراء بالقليوبية.

الداخلية تضبط تجار «دولاب» القليوبية بعد انتشار فيديو لهم

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو القائم على ترويج المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البودر ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، 7 أشخاص وبحوزتهم كمية لذات المخدر.

وبمواجهتهم أقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، وأقر باقى المتهمين بحيازتهم للمخدر بقصد التعاطى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.