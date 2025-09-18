قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة مفاجئة علي عدد من أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
أ ش أ

 أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، جولة مفاجئة ، اليوم الخميس ، علي عدد من أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة ، حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر ، لمتابعة مستوي تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي لتلك الأحياء.
وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر ، تابعت مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء من المنظومة الخاصة بالتصالح ، وكذا أعداد الطلبات التي تم إنجازها ، وأهم المشكلات التي تم رصدها لتذليلها فى ظل التيسيرات والتسهيلات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون بما يساهم فى دفع وتيرة العمل واستعجال ردود جهات الولاية المعنية لحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح علي المنظومة.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية عددا من الملفات اليومية الخاصة بالمواطنين ، وخاصة الإشغالات ومنظومة المحال العامة ، والتصدي لمخالفات البناء والمحال المخالفة بدون ترخيص. 
وحرصت على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي شرق مدينة نصر لانهاء بعض الخدمات ، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم ، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوي فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات. 
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بتغيير اللجنة الفنية بحي شرق مدينة نصر ، وتشكيل لجان جديدة لسرعة فحص الملفات ، وأعطت مهلة حتي نهاية سبتمبر للانتهاء منها ، وشددت علي أهمية اتباع طرق أسرع وأكثر فاعلية في إنجاز العمل اليومي بالحي ، بما يضمن التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.
وأكدت على أهمية الإنتهاء من جميع ملفات التصالح علي مخالفات البناء المتراكمة في الحي، موجهة بإنشاء لجان فنية جديدة للبت في الطلبات بما يساهم في الاسراع من وتيرة البت في الملفات وتقليل فترات الانتظار للمواطنين.
ووجهت د.منال عوض رئيس حي شرق مدينة نصر بالتواجد بصورة مستمرة علي مدار اليوم بالمركز التكنولوجي للاستماع الي شكاوي المواطنين فيما يخص الادارات المختلفة بالحي وخاصة منظومة التصالح ، وتذليل أى مشكلات تواجههم فى الملفات الخدمية التى تمس حياتهم بشكل يومي والعمل علي راحتهم.
وكلفت وزيرة التنمية المحلية لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال الزيارة للانتهاء منها وحلها واعطاء تقرير للعرض بذلك. 
وشددت علي أهمية تنفيذ حملات رفع الإشغالات في عدد من الشوارع الحيوية التابعة لحي شرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات وعدم التعدي علي أرصفة العقارات. 
وخلال تفقدها المركز التكنولوجي لحي غرب مدينة نصر ، تابعت منظومة التصالح علي مخالفات البناء وعدد من الملفات الخدمة ، ووجهت بسرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بالمواطنين الموجودة في منظومة التصالح.
م ع أ/رأش

التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

أ.د أشرف عبد القادر

للدراسات العليا.. تعيين أشرف عبد القادر وكيلاً لـ علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ

مناقشة الرسالة

بعد تكرار سرقاتها.. رسالة دكتوراة توصي بإنشاء نظام قضائي خاص لحماية الآثار بجامعة المنوفية

محافظ الغربية

الغربية تطلق شبكة موحدة لقواعد البيانات لتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع الطوارئ

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد