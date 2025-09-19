ضبط سائق صدم سيدة وفر هاربا في الشرقية بعد تداول فيديو للواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب واقعة اصطدام بسيارة بسيدة في محافظة الشرقية، والفرار من موقع الحادث.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه قائد سيارة ربع نقل يصطدم بسيدة أثناء عبورها الطريق، ثم يلوذ بالفرار.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد هوية السيدة الظاهرة في المقطع، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، ومصابة بكسر في الساقين.

كما تم التوصل إلى السيارة المستخدمة في الحادث، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك باختلال عجلة القيادة بيده، كما أقر بهروبه من موقع الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.