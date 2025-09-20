إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية

اصيب 10 اشخاص بكدمات وسحجات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديرب الزقازيق أعلي الطريق الإقليمي قبل الكارتة اتجاه الزقازيق.
وتم نقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
