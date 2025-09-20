قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
بالصور

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم  مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التوك توك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وقامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة  لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٣٠ مركبة بعدد من شوارع المدينة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة  استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

