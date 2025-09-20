ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التوك توك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وقامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٣٠ مركبة بعدد من شوارع المدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.