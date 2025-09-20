قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

حملات مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، انه تم اليوم انطلاق حملات موسعة بمدينة الزقازيق شملت "شارع سعد زغلول – ميدان المحطة – شارع البوسطه – نفق المشاة – محيط القصر الأبيض بشارع فاروق" لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.

كلف محافظ الشرقية بتكثيف حملات رفع الاشغالات على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإزالة كافة أشكال التعديات علي حرم الطريق.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بالشوارع والميادين الرئيسية حتي يتم القضاء نهائياً علي أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة المرورية وللحفاظ على المظهر العام لشوارع المحافظة.

من جانبه قاد أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق، بمشاركة محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع، بدءاً من شارع سعد زغلول مروراً بميدان المحطه وشارع البوسطة ونفق المشاه وبمحيط القصر الأبيض بشارع فاروق بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، والاستندات، والبضائع المفترشة بوسط الشوارع والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة و تتسبب في الاختناقات المرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه محافظ الشرقية رسالة طمأنينة للأهالي، قائلاً: "رجال الأجهزة التنفيذية متواجدون ميدانياً بكل مركز ومدينة وحي علي مدار الساعة لإزالة كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وإنفاذ القانون علي الجميع دون استثناء، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لعودة تلك التعديات مرة أخرى،بما يضمن انضباط الشوارع وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات ".

