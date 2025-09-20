ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. علاج 2370 مواطنا في قافلة طبية بالشرقية

نظمت مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية بقرية "أكياد البحرية" مركز فاقوس لعلاج محدودي الدخل وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن تم توقيع الكشف الطبي على 2370 مريضا من أهالي القرية على مدى يومين وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.



وأضاف أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين وكذلك توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه.



وأوضح أن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من مستشفيات الصحة المركزية والعامة في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والاسنان والأمراض الجلدية وتزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل.

