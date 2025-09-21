بتكلفة 22 مليون جنيه لتطوير التعليم بالقنايات.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة «النصر الابتدائية 3»

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة النصر الابتدائية رقم (3) التابعة لإدارة القنايات التعليمية، والمُقامة على مساحة 3083 م²، وتتكون من 3 طوابق وتضم 23 فصلاً دراسيًا، بتكلفة مالية بلغت 22 مليونًا و693 ألف جنيه، لتُشكل صرحًا تعليميًا يُساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم بمدينة القنايات.

هنأ المحافظ التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة، والحصول على الدرجات النهائية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

حرص المحافظ على مشاركة طلاب وطالبات المدرسة في طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم، حيث قدمت طالبات المدرسة عروضًا فنية نالت استحسان الحضور، مؤكّدًا على ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ الفصول الدراسية وأدار مع الطلاب حوارًا هادئًا، مطالبًا إياهم بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد، ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بها في المجتمع.

كما افتتح المحافظ فصلين لرياض الأطفال لغات بالمدرسة بإجمالي 80 طالبًا وطالبة، مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات التعليمية، وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول لضمان استمرارها لأطول فترة ممكنة.