قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 22 مليون جنيه لتطوير التعليم بالقنايات.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة «النصر الابتدائية 3»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة النصر الابتدائية رقم (3) التابعة لإدارة القنايات التعليمية، والمُقامة على مساحة 3083 م²، وتتكون من 3 طوابق وتضم 23 فصلاً دراسيًا، بتكلفة مالية بلغت 22 مليونًا و693 ألف جنيه، لتُشكل صرحًا تعليميًا يُساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم بمدينة القنايات.

هنأ المحافظ التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة، والحصول على الدرجات النهائية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

حرص المحافظ على مشاركة طلاب وطالبات المدرسة في طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم، حيث قدمت طالبات المدرسة عروضًا فنية نالت استحسان الحضور، مؤكّدًا على ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ الفصول الدراسية وأدار مع الطلاب حوارًا هادئًا، مطالبًا إياهم بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد، ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بها في المجتمع.

كما افتتح المحافظ فصلين لرياض الأطفال لغات بالمدرسة بإجمالي 80 طالبًا وطالبة، مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات التعليمية، وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول لضمان استمرارها لأطول فترة ممكنة.

الشرقية محافظ الشرقية مدرسة النصر الابتدائية القنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس 4 أشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة في العمرانية

أرشيفية

حبس 5 أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة بالجيزة

متهم

حبس 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على صاحب محل بمصر القديمة

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد