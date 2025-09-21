إصابة 16 شخصا إثر انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق مصر الإسماعيلية

أصيب 16 شخا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب اتوبيس 26 راكبا بطريق مصر الإسماعيلية أمام LG.

بالانتقال والفحص، تبين إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق مصر الإسماعيلية أمام LG، وتم نق المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.