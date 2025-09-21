قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي
تحالف جديد يعلن الحرب على حكومته.. المعارضة الإسرائيلية توحّد صفوفها لإسقاط نتنياهو
هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها وتنشر لقطات حصرية على إنستجرام | شاهد
ياسر ريان: حسام غالي «أخلّ بمبادئ الأهلي» .. ولن يكون له دور الفترة المقبلة
أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل
رسميًا.. البرازيل تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
جريمة أم وفاة طبيعية؟.. العثور على جثة مُتحللة بحي الرمد يثير الجدل في بني سويف
ياسر ريان: «الأهلي تورتة حلوة لأي لاعب».. ولا أحد يُساوي أكثر من 15 مليون جنيه
محسن عبدالمسيح: استقالتي من الإسماعيلي لا رجعة فيها.. وأطالب الدولة بالتحرك لإنقاذ النادي
تم توقيع عقوبه عليه .. الغندور يكشف سر غياب شيكو بانزا
بدون فوار .. 3 أطعمة تعالج الحموضة بسرعة
طارق يحيى يوجّه رسالة لـ«مُعلقي» المباريات: عليكم بالحيادية.. ومنح كل طرف حقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بالشرقية

تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المرجعي للرقابة البيطرية
تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المرجعي للرقابة البيطرية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المرجعي للرقابة علي الانتاج الداجني بالشرقية التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية مركز البحوث الزراعية  في خطوة جديدة لتعزيز ثقة المربين والمستهلكين في منظومة الرقابة البيطرية وإنجاز جديد يعكس التزام الدولة بدعم البنية التحتية للمختبرات المرجعية وضمان جودة الفحوصات المختبرية.

وفي سياق متصل  أعلن المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بفرع الشرقية وذلك وفقًا للمواصفة الدولية القياسية ISO/17025:2017.وياتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حيث حصل المعمل على الشهادة الأولى عام 2009، مما يؤكد استمرار التزامه بتطبيق أحدث معايير الجودة العالمية وتطوير إمكاناته الفنية والبشرية لخدمة قطاع الدواجن.


يشمل الاعتماد الجديد6 اختبارات أساسية تُعد العمود الفقري للرقابة البيطرية على الدواجن ومنتجاتها، وهي:
العد البكتيري الكلي 
عد ميكروب العنقودي الذهبي 
العد للمجموعة القولونية 
عزل ميكروب السالمونيلا
الكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور (H5) باستخدام تقنية الـPCR.
الكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور (H9) باستخدام تقنية الـPCR.
هذه الاختبارات تمثل أدوات حاسمة لمتابعة الوضع الصحي للقطعان والكشف المبكر عن أي تهديدات وبائية.


من جانبها، أكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن تجديد الاعتماد يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المربين والمستهلكين على حد سواء، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات المعتمدة تمنح المربين القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة لحماية مربي الدواجن  كما تدعم جهود الدولة في مكافحة الأمراض الوبائية.
وأضافت: عيد "إن وجود معمل معتمد دوليًا بالشرقية يساهم في تعزيز منظومة الأمن الحيوي ويؤكد التزام مصر بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في منتجاتها الداجنة، مما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويفتح آفاقًا أكبر أمام الصادرات."

لا يقتصر دور المعمل المرجعي بفرع الشرقية على الفحوصات المختبرية فحسب، بل يمتد ليشمل:


تقديم خدمات تشخيصية حديثة ودقيقة للمزارع والشركات.
دعم منظومة البحث العلمي في مجال صحة الدواجن.
التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في مكافحة الأمراض.
المساهمة في الحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة.


خطوة نحو الاستدامة والمنافسة

يمثل هذا الاعتماد المتجدد رسالة واضحة بأن قطاع الدواجن المصري يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة والاستدامة، من خلال تطبيق أحدث المعايير العلمية والفنية في التشخيص والرقابة. كما يعكس التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بمواصلة تطوير معاملاته بما يخدم المربين، ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي للأمن الغذائي.

الزراعة الصحة الحيوانية الانتاج الداجني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

الإيجار القديم

بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟

ترشيحاتنا

مشاجرة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مشاجرة الشرقية

المستشار محمد السعيد الشربينى

حجز محاكمة 9 متهمين بـ خلية البساتين للحكم بجلسة 20 ديسمبر

محكمة

تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بالتجمع الخامس" لجلسة 1 نوفمبر

بالصور

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

فيديو

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد