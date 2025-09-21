تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بالشرقية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المرجعي للرقابة علي الانتاج الداجني بالشرقية التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية مركز البحوث الزراعية في خطوة جديدة لتعزيز ثقة المربين والمستهلكين في منظومة الرقابة البيطرية وإنجاز جديد يعكس التزام الدولة بدعم البنية التحتية للمختبرات المرجعية وضمان جودة الفحوصات المختبرية.

وفي سياق متصل أعلن المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بفرع الشرقية وذلك وفقًا للمواصفة الدولية القياسية ISO/17025:2017.وياتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حيث حصل المعمل على الشهادة الأولى عام 2009، مما يؤكد استمرار التزامه بتطبيق أحدث معايير الجودة العالمية وتطوير إمكاناته الفنية والبشرية لخدمة قطاع الدواجن.



يشمل الاعتماد الجديد6 اختبارات أساسية تُعد العمود الفقري للرقابة البيطرية على الدواجن ومنتجاتها، وهي:

العد البكتيري الكلي

عد ميكروب العنقودي الذهبي

العد للمجموعة القولونية

عزل ميكروب السالمونيلا

الكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور (H5) باستخدام تقنية الـPCR.

الكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور (H9) باستخدام تقنية الـPCR.

هذه الاختبارات تمثل أدوات حاسمة لمتابعة الوضع الصحي للقطعان والكشف المبكر عن أي تهديدات وبائية.



من جانبها، أكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن تجديد الاعتماد يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المربين والمستهلكين على حد سواء، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات المعتمدة تمنح المربين القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة لحماية مربي الدواجن كما تدعم جهود الدولة في مكافحة الأمراض الوبائية.

وأضافت: عيد "إن وجود معمل معتمد دوليًا بالشرقية يساهم في تعزيز منظومة الأمن الحيوي ويؤكد التزام مصر بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في منتجاتها الداجنة، مما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويفتح آفاقًا أكبر أمام الصادرات."

لا يقتصر دور المعمل المرجعي بفرع الشرقية على الفحوصات المختبرية فحسب، بل يمتد ليشمل:



تقديم خدمات تشخيصية حديثة ودقيقة للمزارع والشركات.

دعم منظومة البحث العلمي في مجال صحة الدواجن.

التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في مكافحة الأمراض.

المساهمة في الحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة.



خطوة نحو الاستدامة والمنافسة

يمثل هذا الاعتماد المتجدد رسالة واضحة بأن قطاع الدواجن المصري يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة والاستدامة، من خلال تطبيق أحدث المعايير العلمية والفنية في التشخيص والرقابة. كما يعكس التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بمواصلة تطوير معاملاته بما يخدم المربين، ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي للأمن الغذائي.