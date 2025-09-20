قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مشاجرة الشرقية

قررت جهات التحقيق، حجز المتهمين في واقعة مشاجرة الشرقية 24 ساع لورود التحريات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطراف مشاجرة تم توثيقها في مقطع فيديو تم تداوله، يُظهر وقوع مشاجرة في محافظة الشرقية.

وبالفحص، تبيّن أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بين:

الطرف الأول: مالك مخبز ونجله، يستقلان دراجة نارية، مقيمان بدائرة المركز.

الطرف الثاني: بائع متجول وزوجته، يستقلان مركبة "تروسيكل"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قام الطرف الأول بسكب كمية من السولار على الخبز المتواجد بمركبة التروسيكل الخاصة بالطرف الثاني بقصد إتلافه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى الدراجة النارية والتروسيكل الظاهرين في مقطع الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.