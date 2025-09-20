قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مشاجرة الشرقية

مشاجرة
مشاجرة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حجز المتهمين في واقعة مشاجرة الشرقية 24 ساع لورود التحريات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطراف مشاجرة تم توثيقها في مقطع فيديو تم تداوله، يُظهر وقوع مشاجرة في محافظة الشرقية.

وبالفحص، تبيّن أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بين:

الطرف الأول: مالك مخبز ونجله، يستقلان دراجة نارية، مقيمان بدائرة المركز.

الطرف الثاني: بائع متجول وزوجته، يستقلان مركبة "تروسيكل"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قام الطرف الأول بسكب كمية من السولار على الخبز المتواجد بمركبة التروسيكل الخاصة بالطرف الثاني بقصد إتلافه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى الدراجة النارية والتروسيكل الظاهرين في مقطع الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

مشاجرة الشرقية جهات التحقيق واقعة مشاجرة الشرقية الأجهزة الأمنية

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

