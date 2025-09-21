قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي

بن شرقي
بن شرقي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام أشرف بن شرقي مع ناديين الأهلي والزمالك.

وكتب خالد طلعت:"بالأرقام .. أشرف بن شرقي مع الزمالك أفضل كثيرا من بن شرقي مع الأهلي".

وكان قد قال خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، إن حسين الشحات يتفوق على الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مشيرًا إلى معاناة الفريق الأحمر من تخمة في العناصر وعدم استغلال إمكانياتهم بالشكل الأمثل.


وأكد جاد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة اليوم، وبالتالي لا يمكن القول 'هارد لك'، الفريق لم يظهر بالمستوى الذي ننتظره".

وأضاف: "المشكلة ليست في المدرب، بل في تخمة اللاعبين الموجودة في الفريق. فين النجوم؟ ما ظهروا لا في مباراة اليوم ولا في المباراة الماضية. اليوم، لو لم تعرف أن الأهلي يرتدي الأحمر وإنبي الأزرق، لما شعرت بأي فرق بين الفريقين".


وتابع: “المستوى الفني في الأهلي جيد، لكن حتى الآن لم يظهر اللاعبون بالشكل الذي يثبت وجود نجوم في الفريق، ربما يعود السبب لتغيير الجهاز الفني أو لتولي عماد النحاس المهمة مؤخرًا”.

موقف الأجنحة

وأوضح جاد الله موقف الأجنحة: "من وجهة نظري، جميع الأجنحة المتاحة ماهرة ومؤثرة، لكن حسين الشحات هو الأفضل بينهم، رغم أنه لم يكن في قمة لياقته البدنية، وهو أفضل من بن شرقي وزيزو".


وأضاف: "لا بد من معاقبة زيزو لأنه لعب وهو مصاب، ما أثر على أداء الفريق وربما يبعده الفترة المقبلة".


واختتم نجم الأهلي السابق: “الهجوم في الفريق يملك الكفاءة، لكنه يحتاج لاعب وسط قادر على صناعة اللعب، ومحمد علي بن رمضان منذ عودة الفريق من مونديال الأندية لم يقدم الأداء المطلوب”.

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. متبقى دقائق قليلة على موعد انتهائها فأدها الآن

مبادرة صحح مفاهيمك

وزير الأوقاف يطلق مبادرة صحح مفاهيمك لعلاج المظاهر السلبية في المجتمع

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

