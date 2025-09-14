قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لعيب كبير.. ناقد رياضي يشيد بمستوى محمود تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه
يارا أمين

أشاد الناقد الرياضي محمد مراد، بمستوى لاعب الأهلي محمود تريزيجيه، في المباراة التي جمعت فريقه مع إنبي.

وكتب محمد مراد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تريزيجيه، لعيب كبير، الاهلاوية الكبار واللي بيفهموا بيساندوه، برافوا تريزي تستاهل كل خير”.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وإنبي بتقدم القلعة الحمراء بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي  الوحيد في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34 لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

إصابة زيزو

وأصيب أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي إصابة عضلية أجبرته على عدم استكمال اللقاء في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ليحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وفي الدقيقة 45 أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد الشناوي حارس الأهلي لتدخله على مهاجم إنبي لكن الـ VAR  تدخل وألغى الكارت الأحمر واستبدله بالكارت الأصفر للشناوي.

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

محمد مراد الأهلي إنبي تريزيجيه محمود تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

ترشيحاتنا

مظاهرات تركيا

تركيا.. عشرات الآلاف يشاركون في تظاهرة دعا إليها حزب الشعب الجمهوري

بنيامين نتنياهو

متهم بجرائم حرب.. طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: المنطقة لن تنعم بالأمن دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد